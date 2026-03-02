İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları - Son Dakika
İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları

02.03.2026 14:38
İsrail ordusu, Lübnan'daki beldelere hava saldırıları düzenledi, 31 ölü, 149 yaralı var.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyi ile doğusundaki beldelere yeni hava saldırıları gerçekleştirdiği bildirildi.

İsrail ordusu, Lübnan'da saldırı tehdidinde bulunduğu beldeleri hedef alıyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Bint Cubeyl ilçesi, Arabsalim ve Hola beldeleri ile ülkenin doğusundaki Baalbak bölgesinde yer alan Hoş Rafika ve Doris beldelerine saldırdı. Hoş Rafika'daki saldırıda 3 sivil yaralandı.

Sur kentindeki Sela, Debal, Mareke, Siddikin ve Deyr Amis beldeleri de İsrail saldırılarının hedefi oldu.

Öte yandan İsrail ordusu sabah saatlerinden itibaren Sur kentine bağlı Semaiye, Hiniyye, Mansuri, Mecdel Zon, Mahrune, Tayr Felsay, Kana, Şiaytiye ve Bazuriyye beldeleri ile Nebatiye vilayetine bağlı Kalviye, Kana, Hasada, Hırayc Tayr Debe beldelerine saldırılar gerçekleştirmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusunda gece yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

İsrail ordusu, Hizbullah'ı hedef aldığını öne sürerek Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyurmuş, ardından başkent Beyrut'ta patlama sesleri yükselmişti.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve Bekaa Vadisi'nde 50'den fazla köy ve beldeye saldırı tehdidinde bulunarak, bölge sakinlerinden evlerini terk etmelerini istemişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun başkent Beyrut ve güney bölgelere düzenlediği hava saldırılarında 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 149 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA

