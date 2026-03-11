İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları

11.03.2026 18:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Lübnan'daki birçok beldeye hava saldırıları düzenledi, ölü sayısı 570'e yükseldi.

İsrail ordusunun öğle saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyindeki birçok beldeye hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları öğle saatlerinden bu yana güneydeki Nebatiye kent merkezi ve Bint Cubeyl ilçesi ile Beyt Hanun, Coya, Harbis, Tul, Mari, Semmaiye, Deyr Antar, Konin ve Yatir beldelerini hedef aldı.

Haris beldesinde de İsrail'e ait bir insansız hava aracının bir motosikleti hedef alması sonucu 1 kişi yaralandı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı son yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 570'e, yaralı sayısının ise 1444'e yükseldiğini bildirmişti.

İsrail'in işgali ve saldırıları karşısında Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana zorla yerinden edilenlerin resmi sayısının yaklaşık 780 bine ulaştığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları - Son Dakika

Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı
Hürmüz’de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf’tan ABD’ye ’’PlayStation’’ göndermesi Hürmüz'de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye ''PlayStation'' göndermesi
PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Vicdanımızı ne zaman kaybettik Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti Vicdanımızı ne zaman kaybettik! Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Hürmüz Boğazı’nda kaç Türk gemisi var Bakan Uraloğlu rakam verdi Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu rakam verdi

19:40
İran cephesinden Trump’ı küplere bindirecek sözler
İran cephesinden Trump'ı küplere bindirecek sözler
18:27
ABD, Irak’ın Musul şehrini vurdu
ABD, Irak'ın Musul şehrini vurdu
18:11
İstismarla suçladığı şahsı duruşma çıkışında kalbinden bıçaklayarak öldürdü
İstismarla suçladığı şahsı duruşma çıkışında kalbinden bıçaklayarak öldürdü
17:42
Umman’da petrol merkezindeki limana İHA saldırısı
Umman'da petrol merkezindeki limana İHA saldırısı
17:18
Trump: İran’da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek
Trump: İran'da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek
17:17
Gazze’de yaşattıklarını yaşıyorlar: İsrailli gazeteci ’’açız’’ diyerek yardım istedi
Gazze'de yaşattıklarını yaşıyorlar: İsrailli gazeteci ''açız'' diyerek yardım istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 19:50:22. #.0.4#
SON DAKİKA: İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.