İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları

İsrail ordusunun öğle saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyindeki birçok beldeye hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları öğle saatlerinden bu yana güneydeki Nebatiye kent merkezi ve Bint Cubeyl ilçesi ile Beyt Hanun, Coya, Harbis, Tul, Mari, Semmaiye, Deyr Antar, Konin ve Yatir beldelerini hedef aldı.

Haris beldesinde de İsrail'e ait bir insansız hava aracının bir motosikleti hedef alması sonucu 1 kişi yaralandı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı son yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 570'e, yaralı sayısının ise 1444'e yükseldiğini bildirmişti.

İsrail'in işgali ve saldırıları karşısında Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana zorla yerinden edilenlerin resmi sayısının yaklaşık 780 bine ulaştığı bildirilmişti.