İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 2.672 Ölü

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BEYRUT, 28 Ekim (Xinhua) -- İsrail'in 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 2.672'ye, yaralananların sayısıysa 12.468'e yükseldi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın Pazar günkü açıklamasında İsrail'in Cumartesi günü düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 19, yaralananlarınsa 108 olduğu bildirildi.

Öte yandan resmi ve askeri kaynaklara göre Pazar günü İsrail'in Lübnan'ın güneyini hedef alan hava saldırılarında aralarında bir Hizbullah güvenlik yetkilisinin de bulunduğu 11 kişi hayatını kaybetti ve 25 kişi yaralandı.

Adlarının gizli kalması koşuluyla Xinhua'ya bilgi veren askeri kaynaklar, İsrail'e ait bir insansız hava aracının Sayda kentinin Sayde mahallesinde yer alan bir binadaki daireyi havadan karaya iki füzeyle hedef aldığını, saldırıda Hizbullah yetkilisi Hüseyin Fineyş ve yedi aile üyesinin öldüğünü, 25 kişinin de yaralandığını söyledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre İsrail'in, Er-Risale Sağlık Hizmetleri Derneği'ne ait bir merkeze düzenlediği hava saldırısındaysa 3 sağlık görevlisi hayatını kaybetti. Böylece İsrail tarafından öldürülen sağlık görevlilerinin sayısı 167'ye yükseldi.

Hizbullah'la gerginliğin tırmandığı bölgede İsrail ordusu, 23 Eylül'den bu yana Lübnan'a yoğun saldırılar düzenliyor. Bu ayın başlarında İsrail, kuzey sınırından Lübnan'a doğru bir kara operasyonu başlatmıştı.