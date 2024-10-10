İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 3 Ölü - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 3 Ölü

İsrail'in Lübnan'ın Bekaa ve Nebatıye bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 3 kişi hayatını kaybetti.

10.10.2024 16:16
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İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki Nebatıye vilayeti ile doğusundaki Bekaa vilayeti kırsalına düzenlediği hava saldırılarında 3 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçaklarının Bekaa iline bağlı Batı Bekaa ilçesinin Suhmur kasabasına düzenlediği hava saldırısında 2 kişi yaşamını yitirdi.

Bekaa'daki Meydun kasabasına yönelik hava saldırısında da evlerde ciddi hasar oluştu.

Nebatıye kentine bağlı Meyfedun kasabasına yönelik İsrail hava saldırısında ise 1 kişi öldü. Saldırı nedeniyle kasabadaki bazı evler büyük zarar gördü.

Lübnan- Suriye sınırındaki bölgeler de vuruldu

İsrail uçakları, güneydeki Sur ilçesine bağlı Bazuriye, Nefahiye, Deyr Kifa ve Maşuk kasabalarını da vurdu.

İsrail topçuları, Nebatıye kentinin Bint Cibeyl ilçesindeki Ayta eş-Şab ve Hamul beldeleriyle aynı kente bağlı Merciuyun ilçesinin Dibbin ve Hıyem kasabalarını da hedef aldı.

İsrail, Suriye sınırına yakın Baalbek-Hirmil vilayetinin Hirmil ilçesine sabah saatlerinden bu yana 9 hava saldırısı düzenledi.

İsrail'e ait insansız hava araçları da Hirmil ilçesindeki Hoş Seyyid Ali köyünü hedef aldı.

?İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2141 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 141 kişi hayatını kaybetti.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 3 Ölü - Son Dakika

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