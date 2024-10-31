İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 31 Ölü - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 31 Ölü

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 31 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

31.10.2024 09:46
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BEYRUT, 31 Ekim (Xinhua) -- İsrail'in Lübnan'ın güneyi ve doğusundaki onlarca kasaba ve köye yönelik hava saldırılarında 31 kişi hayatını kaybederken, 27 kişi de yaralandı.

Adlarının açıklanmaması koşuluyla Xinhua'ya konuşan Lübnanlı yetkililer ve askeri kaynaklar, İsrail savaş uçakları ve insansız hava araçlarının Çarşamba günü Lübnan'ın güneyindeki kasaba ve köylere 55 hava saldırısı düzenlediğini, bunlardan 17'sinin ülkenin güneydoğusundaki Hiyam köyünü hedef aldığını söyledi.

Lübnan'ın resmi Ulusal Haber Ajansı, İsrail savaş uçaklarının Çarşamba günü Nebatiye kentindeki bir bölgeyi hedef aldığını ve birçok binanın yıkıldığını bildirdi.

Öte yandan ülkenin doğusundaki Baalbek kentinin çevresindeki kasaba ve köyler de 15 saldırıya maruz kaldı.

Ajansa göre İsrail'in bölgenin boşaltılmasına yönelik uyarısının ardından büyük bir göç hareketinin yaşandığı Baalbek'te yaklaşık 100.000 kişi birkaç saat içinde evlerini terk etti.

Sivil Savunma, Lübnan Kızılhaçı ve İslami Sağlık Kurumu'ndan çok sayıda ekip yıkılan evlerin enkazını kaldırarak kayıp kişilere ulaşmaya çalışıyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 31 Ölü - Son Dakika

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