İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 7 Ölü

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İsrail ordusunun, Lübnan'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Aley bölgesindeki otoyol üzerinde bir binaya düzenlediği hava saldırısında 5 kişinin öldüğünü, 2 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Saldırıda bir ailenin kaldığı evin hedef alındığı kaydedildi.

Lübnan'ın güneyinde 2 kişi yaşamını yitirdi.

Öte yandan Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail'in Lübnan'ın farklı bölgelerine şiddetli hava saldırıları gerçekleştirdiğini aktardı.

Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Burc eş-Şimali beldesine düzenlenen hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti.

Sur'daki Mansuri beldesinde ise İsrail'in düzenlediği bir saldırı sonrasındaki enkaz kaldırma çalışmaları sırasında düzenlen yeni bir saldırı sonucunda, İslami Sağlık Kurumu'na bağlı 1 sağlık çalışanı yaşamını yitirirken, Lübnan Sivil Savunma ekiplerine bağlı 1 sivil savunma personeli yaralandı.

İsrail, Sur kentindeki Tibnin, Ganduriyye, Şatiyye, Mecdel Zun, Kalile, Deyr Entar, Mecadil ve Sıddıkin beldelerine de hava saldırıları düzenledi.

İsrail uluslararası yasaklı misket bombası kullandı

NNA'ya göre, İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Marcayun'da Litani Nehri yatağında, 2 kere uluslararası yasaklı misket bombası kullandı.

İsrail ordusu, Lübnan-İsrail sınırı yakınındaki Hiyam kasabasını da topçu bombardımanına tuttu.

Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'ye bağlı Habuş beldesinde bulunan bir okulun yakınına hava saldırısı düzenleyen İsrail ordusu, ülkenin doğusundaki Baalbek'teki Taraya beldesinde de bir eve hava saldırısı gerçekleştirdi.