İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 7 Ölü

17.03.2026 21:07
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde düzenlediği hava saldırılarında 7 kişinin ölümüne yol açtı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki beldelere düzenlediği hava saldırılarında 7 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İsrail'in Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail savaş uçaklarının güneydeki Sayda kentine bağlı Gaziyye beldesine düzenlediği saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını açıkladı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Haruf beldesine bugün düzenlediği hava saldırısında 3 kişi yaşamını yitirdi.

Nebatiye'ye bağlı Sultaniyye beldesinde bir araca yapılan saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 912'ye, yaralı sayısının ise 2 bin 221'e çıktığını duyurmuştu.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Beyrut, Güncel, Son Dakika

