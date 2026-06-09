İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları Devam Ediyor

09.06.2026 11:17
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İsrail ordusu ateşkes ve İran uyarılarına rağmen Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 5 kişi öldü.

İsrail ordusunun ateşkese ve İran'ın uyarılarına rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere düzenlediği hava saldırılarında 5 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu sabahın erken saatlerinden itibaren Nebatiye vilayetine bağlı Kefer Sir, Batı Sir, Cebşit, Adşit, Habbuş ve Keferrumman beldelerini hedef aldı.

Adşit beldesindeki bir tavuk çiftliğine düzenlenen saldırıda çiftliğin sahibi yaşamını yitirdi. Habbuş beldesinde bir evin hedef alındığı insansız hava aracı (İHA) saldırısında ise 16 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

Keferrumman beldesine düzenlenen saldırıda da 2 kişi öldü.

NNA'nın daha sonra geçtiği haberde, İsrail'e ait İHA'nın Nebatiye kent merkezini hedef aldığı, Kefer Sir ile Batı Sir beldeleri arasındaki bölgenin de hava saldırısına uğradığı belirtildi.

Sur kentindeki Masakin Şabiyye Mahallesi'ne düzenlenen saldırıda ise 1 kişi öldü.

Öte yandan İsrail İHA'sı başkent Beyrut semalarında alçak irtifada uçuş gerçekleştiriyor.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı, dün, İsrail'e yönelik askeri operasyonların durdurulduğunu açıklamış ancak İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde daha sert karşılık verileceği uyarısında bulunmuştu.

İsrail basını ise Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Trump'ın talebi üzerine İran'a saldırıları durdurmayı kabul ettiğini ancak Lübnan'a saldırıların "tüm gücüyle" devam edeceğini öne sürmüştü.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 637 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu. Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.

Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika

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