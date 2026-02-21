İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 11 Ölü - Son Dakika
İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 11 Ölü

21.02.2026 09:41
BEYRUT, 21 Şubat (Xinhua) -- İsrail'in cuma günü Lübnan'ın doğusuna düzenlediği hava saldırılarında Hizbullah'a bağlı 3 komutan ile 8 kişi hayatını kaybederken, 35 kişi yaralandı.

Lübnan'ın resmi Ulusal Haber Ajansı, ülkenin doğusundaki Riyak'ta bir binaya düzenlenen hava saldırısında 10'dan fazla kişinin yaşamını yitirdiğini, 30'dan fazla kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Lübnan Sivil Savunması Teşkilatı'ndan bir kaynak Xinhua'ya yaptığı açıklamada ölü sayısının 11'e yükseldiğini, 35 kişinin yaralandığını ve kayıp kişilere yönelik arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Xinhua'ya konuşan güvenlik kaynakları, hayatını kaybeden 3 Hizbullah komutanının Hüseyin Muhammed Yaghi, Ali Zeyd el-Mussavi ve Muhammed İbrahim el-Mussavi olduğunu açıkladı.

Hizbullah ise Hüseyin Muhammed Yaghi için yayımladığı açıklamada, "Lübnan ve halkını savunurken şehit düştü" ifadelerini kullandı.

Lübnanlı güvenlik kaynakları, İsrail savaş uçaklarının Hizbullah'ın konuşlandığı bölgeler de dahil olmak üzere ülkenin doğusunda 6 hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Hizbullah ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'ten bu yana bir ateşkes yürürlükte olmasına rağmen, İsrail ordusu zaman zaman Lübnan topraklarına saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

Kaynak: Xinhua

