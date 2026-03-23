İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı - Son Dakika
İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı

23.03.2026 07:19
İsrail'in Sur kentindeki saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 1029'a ulaştı.

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde bir binaya düzenlediği hava saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Sur'a bağlı Eş-Şehabiye kasabasında sabaha karşı bir binayı hedef aldı.

Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı dün, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1029'a, yaralı sayısının ise 2 bin 786'ya yükseldiğini duyurmuştu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Güncel, Lübnan, İsrail, Sur, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı - Son Dakika

