İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 22 Ölü

HİYAM (LÜBNAN), 10 Ekim (Xinhua) -- İsrail'in Lübnan'ın Hiam kasabasına düzenlediği hava saldırısının ardından yükselen dumanlar, 9 Ekim 2024.
Lübnan Sağlık Bakanlığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, İsrail'in Salı günü Lübnan'a yönelik düzenlediği hava saldırılarında ölenlerin sayısının 22'ye yükseldiğini, 80 kişinin de yaralandığını bildirdi. (Fotoğraf: Taher Abu Hamdan/Xinhua)
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