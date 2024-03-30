İsrail saldırısında 3 UNIFIL askeri ve 1 sivil yaralandı - Son Dakika
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İsrail saldırısında 3 UNIFIL askeri ve 1 sivil yaralandı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği hava saldırısında Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) mensubu 3 asker ve 1 Lübnanlı sivil yaralandı. İsrail'e ait insansız hava araçları, UNIFIL'ın Lübnan'ın Rimeyş beldesi yakınlarındaki zırhlı aracını hedef aldı. Yaralı askerlerin hastaneye nakli için helikopterler sevk edildi. İsrail ordusu ise saldırının UNIFIL'e ait araca yönelik olmadığını savundu. UNIFIL Sözcüsü, patlamanın kaynağı ve sebebinin araştırıldığını belirterek tüm taraflara sivillerin zarar görmemesi için çatışmaları durdurma çağrısında bulundu.

30.03.2024 15:01  Güncelleme: 15:05
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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırısında Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) mensubu 3 asker ve 1 Lübnanlı sivilin yaralandığı belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail'e ait insansız hava araçları UNIFIL'ın Lübnan'ın Rimeyş beldesi yakınlarındaki zırhlı aracını hedef aldı.

Saldırı sonucu 3 UNIFIL askeri ve mütercim olarak görev yapan bir Lübnanlı sivil yaralandı.

Olay bölgesindeki yaralı askerlerin hastaneye nakli için bölgeye helikopterler sevk edildiği aktarıldı.

Öte yandan İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, Rimeyş beldesinde UNIFIL'e ait aracın hedef alınmadığını savundu.

UNIFIL'den açıklama

UNIFIL Sözcüsü Andrea Tenenti konuya dair yazılı açıklama yaptı.

Tenenti, sabah saatlerinde İsrail-Lübnan arasındaki "mavi hat" olarak tabir edilen sınır hattı üzerinde devriye gezen 3 UNIFIL askeri ve Lübnanlı mütercimlerin bulunduğu konumun yakınında bir patlama meydana geldiğini belirtti.

Patlamanın kaynağı ve sebebinin araştırıldığını kaydeden Tenenti, çatışma aktörlerinin başta UNIFIL personeli olmak üzere gazeteci, sağlık çalışanı ile sivillerin hayatından sorumlu ve güvenliklerini sağlamakla yükümlü olduklarını vurguladı.

Tenenti, tüm taraflara sivillerin zarar görmemesi için sınırdaki ağır çatışmaları durdurma çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail saldırısında 3 UNIFIL askeri ve 1 sivil yaralandı - Son Dakika

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