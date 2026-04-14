İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusu akşam saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyindeki çok sayıda beldeye saldırılar düzenledi.

İsrail'in Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları akşam saatlerinden bu yana Beraşit, Ayn Bial, Tayr Diba, Kasimiyye, Sadikayn, Deyr Kifa, Batı Sir, Abbasiye, Adlun, Kana ve Zibkin beldelerini bombaladı.

İsrail topçuları da Kefr Rumman çevresini hedef aldı.

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 124'e yükseldiğini bildirmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.