İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Sürüyor - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Sürüyor

İsrail, Lübnan'ın güneyinde havadan ve karadan saldırılara devam ediyor, ölü sayısı 3 bin 189'a ulaştı.

11.11.2024 15:46
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İsrail, Lübnan'ın güneyinde hava saldırıları ve patlayıcılar yerleştirerek gerçekleştirdiği yıkımı Ayta eş-Şaab'daki evleri havaya uçurarak sürdürdü.

Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'ye bağlı Ayta eş-Şaab beldesindeki bazı evleri patlayıcı yerleştirerek havaya uçurduğunu bildirdi.

Ayrıca İsrail'in Sur ve Bint Cubeyl'e bağlı çok sayıda beldeye de hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde 40 civarında beldeyi yerle bir ettiği ve buralardaki 40 binden fazla konutu yıktığı aktarılırken, Lübnan-İsrail sınırının yakınındaki Ayta eş-Şaab'daki evlerin de patlatıldığı kaydedildi.

İsrail ordusunun daha önce Sur kentine bağlı Dıheyre beldesinde bir caminin de yer aldığı çok sayıda binayı ve Marcayun bölgesindeki Meys el-Cebel beldesinde yapıları patlayıcılarla yerle bir ettiği görüntüler dikkati çekmişti.

Karada çatışmalar sürüyor

NNA, İsrail birliklerinin sınırın batı ve orta kesimlerde birden fazla noktadan Lübnan topraklarına sızmaya çalıştığını bildirdi.

Öte yandan, İsrail ordu unsurları Lübnan'ın güneyindeki Nakura, Cebel el-Labune, Alma eş-Şaab, Tayr Harfa, Dahira ve Ayta eş-Şaab beldelerinin bitişiğindeki ormanlık alanları ağır makineli tüfek atışına tuttu.

İsrail ordusu, Lübnan'a güneyden sızma girişimlerini sürdürürken Hizbullah da İsrail birliklerinin Lübnan'a sızma girişimlerine karşı koyduğunu açıkladı.

Açıklamada, Hizbullah unsurlarının Ramiye, Kuzuh ve Ayta eş-Şaab bölgelerinde İsrail askerlerinin toplandığı alanları hedef aldığı ve "doğrudan isabet sağladığı" kaydedildi.

Hizbullah'ın Marun er-Ras eteklerinde de İsrail ordu unsurlarını hedef aldığı belirtilen açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki bazı yerleşim alanlarının ve askeri noktaların vurulduğu aktarıldı.

???İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 3 bin 189 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 194'ü çocuk ve 621'i kadın olmak üzere toplam 3 bin 189 kişi öldü, 14 bin 78 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 561 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Sürüyor - Son Dakika

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