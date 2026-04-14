İsrail'in Lübnan'a Saldırılarında 13 Ölü

14.04.2026 13:13
İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırılarda toplam 13 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Lübnan'a gece saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırıları sürdürüyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Deyr Antar beldesinde bir evi, Şeba beldesinde de bir araç ile evi bombaladı.

İsrail ordusu, Sur kentine bağlı Şabriha beldesini insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Şabriha beldesinde İsrail ordusunun hedef aldığı bir evde ise yangın çıktı.

Kentin Batım ve Mansuri beldelerinin dağlık bölgelerini hedef alan İsrail ordusu, Bafliye beldesinde ise çok sayıda evi bombaladı.

Sivil savunma ekipleri bölgede enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Musaylih-Nebatiye yolu üzerindeki bir araca İHA'lardan atılan 2 füzeyle saldırı düzenlendi. İsrail saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu Sayda'ya bağlı Adlun beldesindeki eski belediye binasını vurdu, saldırıda yaralananlar oldu.

Sayda'nın Ensariye beldesinde de bir bina İsrail ordusu tarafından hedef alındı.

Cizzin ilçesine bağlı Aişiyye beldesi yakınındaki Mahmudiyye bölgesini hedef alan İsrail saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti.

İsrail uçakları ayrıca güneydeki Ernun, Hoş ve Kalavay beldelerini hedef aldı.

Nebatiye'ye bağlı Arabsalim beldesindeki bir eve düzenlenen hava saldırısında 2 kişi öldü.

İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesinde bulunan Suhmur beldesine düzenlediği saldırıda aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi.

Sayda kentine bağlı Adlun beldesine düzenlenen hava saldırısında da 3 kişi öldü.

Öte yandan İsrail topçuları Mansuri Kalila, Ernun ve Kefr Tebnit beldelerini hedef aldı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 2 bin 89 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

