İsrail'in Lübnan'a Saldırılarında Ölü Sayısı 2294'e Yükseldi

17.04.2026 18:07
İsrail'in Lübnan'daki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 2294'e ulaştı, 7544 yaralı var.

İsrail'in Lübnan'daki ateşkes öncesinde düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 98 artarak 2 bin 294'e yükseldi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan ateşkes öncesine kadar düzenlediği saldırılara ilişkin ölü ve yaralı sayısını paylaştı.

Buna göre, İsrail'in 2 Mart'tan 16 Nisan gece yarısına kadar düzenlediği saldırılarda toplam 2 bin 294 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 544 kişi yaralandı.

Hayatını kaybedenler arasında 100 sağlık çalışanı ve acil yardım görevlisi bulunurken, 233 sağlık çalışanı da yaralandı.

Bakanlık, söz konusu verilerin kesin olmadığını, enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlanması, cenazelerin çıkarılması ve DNA testleriyle kimlik tespitlerinin yapılmasının ardından nihai bilançonun açıklanacağını kaydetti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, bir önceki açıklamasında, İsrail'in 2 Mart sonrası düzenlediği saldırılarda 2 bin 196 kişinin öldüğünü bildirmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 16 Nisan'da İsrail ve Lübnan'ın 10 günlük ateşkes konusunda mutabakata vardığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini belirterek, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini ifade etmişti.

Kaynak: AA

Ağaç altında ölü halde bulundu Ağaç altında ölü halde bulundu
Bu haftaki cuma hutbesinin konusu “birlik ve beraberlik“ olacak Bu haftaki cuma hutbesinin konusu "birlik ve beraberlik" olacak
Tartıştığı kadını öldürdü, ardından bileklerini kesti Tartıştığı kadını öldürdü, ardından bileklerini kesti
Endonezya’dan getirilen 80 karatlık pırlantayı Kapalıçarşı’da satmaya çalışan 6 şüpheli tutuklandı Endonezya'dan getirilen 80 karatlık pırlantayı Kapalıçarşı'da satmaya çalışan 6 şüpheli tutuklandı
Okul saldırganının polis şapkası ve silahlarla fotoğrafları ortaya çıktı Okul saldırganının polis şapkası ve silahlarla fotoğrafları ortaya çıktı
Gülistan Doku soruşturmasındaki görüntü inceleme raporunda “eksik kamera kayıtları“ tespiti yer aldı Gülistan Doku soruşturmasındaki görüntü inceleme raporunda "eksik kamera kayıtları" tespiti yer aldı

19:01
Fenerbahçe’nin Çaykur Rizespor mücadelesi 11’i belli oldu
Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor mücadelesi 11'i belli oldu
18:53
Real Madrid’de gidecek ve kalacaklar belli oluyor Arda Güler detayı dikkat çekti
Real Madrid'de gidecek ve kalacaklar belli oluyor! Arda Güler detayı dikkat çekti
18:45
İzmir’de okul saldırısı hazırlığı iddiası: 8 öğrenci gözaltına alındı
İzmir'de okul saldırısı hazırlığı iddiası: 8 öğrenci gözaltına alındı
17:53
Okul saldırganı hakkında yeni bilgiler: Erasmus’la Polonya’ya gitmiş
Okul saldırganı hakkında yeni bilgiler: Erasmus’la Polonya'ya gitmiş
17:35
Gülistan Doku’nun acılı ailesinden çarpıcı iddia: Oğlu tecavüz etti, vali üstünü kapattı
Gülistan Doku'nun acılı ailesinden çarpıcı iddia: Oğlu tecavüz etti, vali üstünü kapattı
17:18
Trump’tan İsrail’e: Lübnan’ı artık bombalamayacaklar, yeter diyorsak yeter
Trump'tan İsrail'e: Lübnan'ı artık bombalamayacaklar, yeter diyorsak yeter
