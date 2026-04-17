İsrail'in Lübnan'a Saldırılarında Ölü Sayısı 2294'e Yükseldi

İsrail'in Lübnan'daki ateşkes öncesinde düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 98 artarak 2 bin 294'e yükseldi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan ateşkes öncesine kadar düzenlediği saldırılara ilişkin ölü ve yaralı sayısını paylaştı.

Buna göre, İsrail'in 2 Mart'tan 16 Nisan gece yarısına kadar düzenlediği saldırılarda toplam 2 bin 294 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 544 kişi yaralandı.

Hayatını kaybedenler arasında 100 sağlık çalışanı ve acil yardım görevlisi bulunurken, 233 sağlık çalışanı da yaralandı.

Bakanlık, söz konusu verilerin kesin olmadığını, enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlanması, cenazelerin çıkarılması ve DNA testleriyle kimlik tespitlerinin yapılmasının ardından nihai bilançonun açıklanacağını kaydetti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, bir önceki açıklamasında, İsrail'in 2 Mart sonrası düzenlediği saldırılarda 2 bin 196 kişinin öldüğünü bildirmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 16 Nisan'da İsrail ve Lübnan'ın 10 günlük ateşkes konusunda mutabakata vardığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini belirterek, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini ifade etmişti.