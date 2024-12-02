İsrail'in Lübnan'a Saldırısı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'a Saldırısı: 1 Ölü, 1 Yaralı

İsrail ordusu, Lübnan'ın Mercaiyun ve Hermel bölgelerine saldırdı; bir kişi öldü, bir asker yaralandı.

02.12.2024 14:46
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İsrail ordusunun, Lübnan'ın Mercaiyun bölgesine düzenlediği saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, Hermel'e düzenlediği saldırıda da bir Lübnan askeri yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkenin güneyindeki Mercaiyun bölgesine düzenlediği hava saldırısında bir kişinin öldüğünü açıkladı.

Saldırının, bir motosikleti hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırısı olduğu kaydedildi.

Hermel'de bir asker yaralandı

Lübnan ordusunun X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre İsrail ordusu, Lübnan'ın kuzeydoğusunda yer alan Hermel'deki Hoş es-Seyyid Ali bölgesinde orduya ait buldozeri hedef aldı.

Bölgede tahkimat çalışması yürüten buldozerin hedef alınması sonucu bir asker yaralandı.

Nakura'da bir subayın cesedi bulundu

Öte yandan, Lübnan ordusu ülkenin güneyindeki Nakura'da İsrail tarafından hedef alınarak öldürülen bir subayın cesedini bulduğunu duyurdu.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, subayın cesedi Nakura'da arabasının içinde bulundu.

Subay ile irtibatın 26 Kasım'da kesildiği belirtilirken olayla ilgili gerekli soruşturmanın yürütüldüğü kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a Saldırısı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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