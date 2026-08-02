İsrail'in Lübnan'a Saldırısı: 2 Asker Yaralı

İsrail ordusunun, ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda, sivil bir araca eşlik eden Lübnan ordusuna ait askeri araçta bulunan 2 asker yaralandı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA), Bint Cubeyl ilçesine bağlı Sırbin beldesi kavşağında, Lübnan ordusuna ait bir askeri aracın eşlik ettiği sivil aracı hedef aldı.

Saldırıda bazı siviller ile Lübnan ordusuna mensup 2 askerin yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusunun ayrıca, Merceyun ilçesine bağlı Taybe ve Bint Cubeyl ilçesindeki Kunin beldelerinde patlatmalar gerçekleştirdiği, patlama seslerinin ülkenin güneyindeki birçok bölgeden duyulduğu aktarıldı.

Öte yandan İsrail ordusu, Sur kentine bağlı Mansuri beldesinde terk edilmiş bir eve ses bombası attı.

İsrail'e ait bir İHA da sabah saatlerinden bu yana başkent Beyrut semalarında alçak irtifada uçuyor.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 333 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.