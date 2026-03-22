İsrail'in Lübnan'a Saldırısı: 3 Yaralı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Mercayun ilçesinde seyir halindeki bir araca insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail'e ait bir İHA, Mercayun ilçesine bağlı Burc el-Muluk, Hiyam ve Kefr Kela beldeleri arasındaki üçgen noktada seyreden bir aracı hedef aldı.

Saldırıda araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı son açıklamasında, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1024'e, yaralı sayısının ise 2 bin 740'a yükseldiğini duyurmuştu.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.