İsrail'in Lübnan'a Saldırısı Devam Ediyor - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'a Saldırısı Devam Ediyor

İsrail\'in Lübnan\'a Saldırısı Devam Ediyor
21.06.2026 14:35
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İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'a hava saldırıları düzenleyerek 20 sivili öldürdü.

İki gün önce ateşkes sağlandığına dair açıklamalar yapılmasına rağmen İsrail Lübnan'a saldrımaya devam ediyor. Son hava saldırılarında 20 kişi daha hayatını kaybetti.İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırılarında yerel yetkililerin verdiği bilgiye göre en az 20 kişi hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenlerin arasında çok sayıda sivil de bulunuyor.

Lübnan'ın resmi^ haber ajansı NNA'nın sabah saatlerinde verdiği bilgiye göre, ülkenin doğusundaki Bekaa Vadisi'ne düzenlenen saldırıda aralarında bir çocuk, bir kadın ve iki yaşlının da bulunduğu beş kişi öldü. Güneydeki Sur kıyı kentinin yakınında ise iki Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail ordusu konuya dair herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Nabatiye yakınlarındaki çatışmalar

Lübnanlı güvenlik yetkililerinin aktardığına göre, İsrailli kara birlikleri Nabatiye kenti yakınlarında bulunan stratejik öneme sahip bir tepeye yaklaşmış durumda; ancak henüz bölgenin kontrolünü ele geçirmiş değil. Hizbullah'ın burada birden fazla tünel ve mağara kullandığı, İran Devrim Muhafızları komutanları ile Hizbullah militanlarının da bu bölgelerde saklandığı öne sürülüyor.

Öte yandan İsrail haber portalı "ynet", İsrail ordusunun bölgenin kontrolünü ele geçirdiğini aktardı. Portala göre burada İran desteğiyle inşa edilmiş, tahkim edilmiş bir yer altı tesisi bulunuyor. Güney Lübnan'daki Hizbullah'ın en önemli komuta ve kontrol merkezlerinden biri olarak kabul edilen söz konusu mevkide onlarca Hizbullah militanının kuşatıldığı ifade ediliyor.

Hizbullah ise bu iddiaları Al Jazeera haber kanalına yaptığı açıklamada yalanlayarak bu tür açıklamaların sadece tepeyi ele geçiremeyen İsrail askerlerinin moralini yükseltmeye yönelik olduğunu savundu.

Bölgedeki çatışmalar sürüyor

İsrail bu bölgede yaklaşık üç hafta önce önemli ve tarihi Beaufort Kalesi'ni ele geçirmişti. Haftalardır bölgede ordu ile Hizbullah milisleri arasında çatışmalar yaşanıyor. Son olarak burada İsrail'in bir tankına düzenlenen saldırıda dört İsrailli asker hayatını kaybetti. İsrail, Hizbullah'ı ateşkes ihlallerinde bulunmakla suçluyor.

Savaşta Mart ayı başından bu yana Lübnan'da resmi rakamlara göre 4 binin üzerinde kişi öldü, 12 binden fazla kişi de yaralandı.

Yaşanan çatışmalar İran ve ABD arasındaki görüşmeleri olumsuz etkiliyor. İki ülke arasında yakın zamanda varılan çerçeve anlaşma, Lübnan'da da savaşın sona ermesini öngörüyor.

dpa/ ET,ETO

Kaynak: Deutsche Welle

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a Saldırısı Devam Ediyor - Son Dakika

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