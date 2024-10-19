İsrail ordusunun, Lübnan'ın orta kesimi ve güneyine düzenlediği saldırılarda 5 kişinin öldüğü bildirildi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezi'nin açıklamasına göre, İsrail güçleri, ülkenin orta kesiminde Beyrut'a giden Cunye Otoyolu'nda seyir halindeki bir araca saldırı düzenledi.
Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.
İsrail'in ülkenin güneyindeki Zefta kasabasına düzenlediği saldırıda ise 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
İsrail'den saldırıya ilişkin bir açıklama gelmedi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 412 kişi öldü, 11 bin 267 kişi yaralandı.
Son Dakika › Güncel › İsrail'in Lübnan'a Saldırısında 5 Ölü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?