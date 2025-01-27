İsrail'in Lübnan'a Saldırısında Can Pazar

ŞAKRA, 27 Ocak (Xinhua) -- Lübnan'ın Şakra kentinde Lübnan'ın güneyine giden bir yolu kesen İsrail tankı, 25 Ocak 2025.
Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan pazar günü yapılan açıklamaya göre İsrail'in, Lübnan'ın güneyinde evlerine dönmeye çalışan Lübnanlıları hedef alan saldırısında 22 kişi hayatını kaybederken, 124 kişi de yaralandı. (Fotoğraf: Ali Hashisho/Xinhua)
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