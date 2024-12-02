İsrail'in Lübnan'a Saldırısında Ölüm ve Yaralılar - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'a Saldırısında Ölüm ve Yaralılar

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti, bir asker yaralandı.

02.12.2024 20:16
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İsrail ordusunun, ateşkesin 6. gününde Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 2 kişi öldü, bir Lübnan askeri yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkenin güneyindeki Mercaiyun bölgesine düzenlediği hava saldırısında bir kişinin öldüğünü açıkladı.

Saldırının, bir motosikleti hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırısı olduğu kaydedildi.

Lübnan Devlet Güvenlik Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde görevi başındaki Devlet Güvenlik mensubunu güdümlü füzeyle hedef aldığı belirtildi.

Saldırı sebebiyle Mehdi Hıreys isimli güvenlik mensubunun hayatını kaybettiği aktarıldı.

Lübnan haber ajansı NNA'nın haberinde, ülkenin güneyindeki Aynata beldesini hedef alan İsrail saldırısında bir kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusunun, Bint Cubeyl'e bağlı Beyt Lif beldesini 2 top mermisiyle hedef aldığı kaydedildi.

İsrail ordusuna ait buldozerlerin, Bint Cubeyl beldesine bakan bir tepe üzerinde yer alan Marun er-Ras beldesinin camisini tamamen yıktığı belirtildi.

Hirmil'de bir asker yaralandı

Lübnan ordusunun X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre İsrail ordusu, Lübnan'ın kuzeydoğusunda yer alan Hirmil'deki Hoş es-Seyyid Ali bölgesinde orduya ait buldozeri hedef aldı.

Bölgede tahkimat çalışması yürüten buldozerin hedef alınması sonucu bir asker yaralandı.

İsrail ordusuna ait araçların ve tankların Meys el-Cebel beldesinin kuzeyindeki Meys el-Cebel Devlet Hastanesi yakınlarına kadar girdiği, Meys el-Cebel'in batısındaki Dubey bölgesinde de geniş çaplı inceleme yaptıktan sonra çekildiği ifade edildi.

İsrail ordusunun hala Meys el-Cebel'de bulunan çok sayıdaki tepede konuşlu olduğu ve zaman zaman saldırı düzenlediği aktarıldı.

Nakura'da bir subayın cesedi bulundu

Öte yandan, Lübnan ordusu ülkenin güneyindeki Nakura'da İsrail tarafından hedef alınarak öldürülen bir subayın cesedini bulduğunu duyurdu.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, subayın cesedi Nakura'da arabasının içinde bulundu.

Subay ile irtibatın 26 Kasım'da kesildiği belirtilirken olayla ilgili gerekli soruşturmanın yürütüldüğü kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a Saldırısında Ölüm ve Yaralılar - Son Dakika

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