İsrail'in Lübnan'da öldürdüğü sağlık çalışanları son yolculuğuna uğurlandı

25.03.2026 18:00
İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde hedef alarak öldürdüğü 2 sağlık çalışanı için cenaze merasimi düzenlendi.

İsrail'in şiddetli saldırılar düzenlediği Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde dün motosikletlerinin hedef alınması sonucu hayatını kaybeden sağlık çalışanları Ali Hasan Nizar Cabir ve Muhammed Süleyman'ın cenazeleri toprağa verildi.

Genç yaşında İsrail saldırısında hayatını kaybeden sağlıkçılar, son yolculuğuna uğurlanırken meslektaşları ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Hüzün dolu anların yaşandığı cenaze namazının ardından sağlık çalışanlarının naaşları defnedildi.

Hayatını kaybeden sağlık çalışanlarından birinin babası ve Nebatiye Acil Yardım Ekibi Başkanı Cevad Süleyman, AA muhabirine yaptığı açıklamada insanlara yardım etmenin başlıca görevleri olduğunu vurguladı.

Güçlü durmaya çalışan acılı baba, "Biz insanlara yardım etmekle, insanları kurtarmakla büyüdük, böyle yetiştik. Alemlerin Rabbine hamdolsun." ifadelerini kullandı.

"Arkadaşlarımız topraklarında kalmaya kararlı olan halkımıza destek veriyorlardı"

Sağlık çalışanı Mehdi Sellum, "Nebatiye Acil Yardım Ekibinden 2 arkadaşımızı şehit verdik, 2024'te 66 gün süren saldırılarda da görev yapmışlardı. 15 ay boyunca 500'den fazla sağlık çalışanını şehit verdik." dedi.

Hayatını kaybedenlerin İsrail'in 2 Mart'ta saldırılarını başlattığında görevlerini yerine getirdiğini söyleyen Sellum, "Şehit olan iki arkadaşımız kentte topraklarında kalmakta kararlı olan halkımıza destek veriyorlardı. Kentteki zor şartlar nedeniyle herkes Nebatiye'den çıkmayı başaramadı." ifadesini kullandı.

Sellum, iki sağlık çalışanının yardım amacıyla dışarıda bulunduğunu belirterek, "Otoyolda bir İHA onları hedef aldı. Her ikisi de hemen orada şehit oldular." şeklinde konuştu.

Sağlık çalışanı Sellum, topraklarını terk etmeyeceklerini ve her zaman Lübnan halkına desteklerini sürdüreceklerini vurguladı.

İsrail'in Lübnan'a 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 42 sağlık çalışanı hayatını kaybetti, 119'u yaralandı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

