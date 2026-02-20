İsrail\'in Lübnan\'daki Ayn el-Hilve Mülteci Kampı\'na düzenlediği saldırıda 2 hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sayda kenti yakınlarında bulunan Ayn el-Hilve Filistin Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

İSRAİL'İN SALDIRISINDA 2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kampta faaliyet gösteren Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, saldırı sonucu "iki şehit ve üç yaralı" olduğu belirtildi. Hayatını kaybedenlerin kimliklerine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın daha önceki haberinde, İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) kamptaki Hıttin Mahallesi'ni 3 füzeyle hedef aldığı belirtilmişti.

İSRAİL ORDUSU'NDAN AÇIKLAMA VAR

İsrail ordusu da yaptığı açıklamada, Ayn el-Hilve bölgesinde Hamas mensuplarının faaliyet gösterdiğini öne sürdüğü bir karargahın hedef alındığını iddia etmişti. Saldırıya ilişkin Lübnan makamlarından veya Hamas'tan henüz açıklama yapılmadı.