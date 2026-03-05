İsrail'in Lübnan'daki Hava Saldırısı: 2 Ölü

İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Zahla bölgesinde seyir halindeki bir araca düzenlediği hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
İsrail ordusu, Lübnan'da 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılarını sürdürüyor.
Lübnan'ın resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail, doğudaki Beka bölgesine bağlı Zahla'da seyir halindeki bir aracı hava saldırısıyla hedef aldı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin yaralandığını açıkladı.
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki beldelere sabah saatlerinden itibaren düzenlediği saldırılarda 5 kişi daha yaşamını yitirmişti.
İsrail'in, Lübnan'ın kuzeyinde bulunan el-Bedavi Filistin Mülteci Kampı'ndaki evi gece saatlerinde hedef alması sonucu Hamas yöneticilerinden Vesim Atallah ile eşi hayatını kaybetmişti.
İsrail'in Lübnan'a saldırıları
İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.
Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, 4 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan'a 2 Mart'tan itibaren düzenlediği hava saldırılarında 72 kişinin öldüğünü, 437 kişinin yaralandığını bildirmişti.
