İsrail'in Lübnan'daki Hava Saldırısı: 2 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'in Lübnan'daki Hava Saldırısı: 2 Ölü

05.03.2026 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun Lübnan'da düzenlediği hava saldırısında 2 kişi ölü, 2 kişi yaralı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Zahla bölgesinde seyir halindeki bir araca düzenlediği hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'da 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan'ın resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail, doğudaki Beka bölgesine bağlı Zahla'da seyir halindeki bir aracı hava saldırısıyla hedef aldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki beldelere sabah saatlerinden itibaren düzenlediği saldırılarda 5 kişi daha yaşamını yitirmişti.

İsrail'in, Lübnan'ın kuzeyinde bulunan el-Bedavi Filistin Mülteci Kampı'ndaki evi gece saatlerinde hedef alması sonucu Hamas yöneticilerinden Vesim Atallah ile eşi hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 4 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan'a 2 Mart'tan itibaren düzenlediği hava saldırılarında 72 kişinin öldüğünü, 437 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'daki Hava Saldırısı: 2 Ölü - Son Dakika

Hatay’da düşürülen füzeden ilk görüntü Hatay'da düşürülen füzeden ilk görüntü
İsrail ülkeyi vurmadan binlerce telefona sesli mesaj gönderdi İsrail ülkeyi vurmadan binlerce telefona sesli mesaj gönderdi
Fatmanur Çelik ile kızının cenazesinde olay: Tabuta dokunmalarına izin vermediler Fatmanur Çelik ile kızının cenazesinde olay: Tabuta dokunmalarına izin vermediler
Hatay’daki füze alarmı sonrası Türkiye’den kritik hamle Hatay'daki füze alarmı sonrası Türkiye'den kritik hamle
Apartmanda çıkan yangında mahsur kalan baba ve bebeğini inşaat işçisi genç kurtardı Apartmanda çıkan yangında mahsur kalan baba ve bebeğini inşaat işçisi genç kurtardı
Şenol Güneş’e benzetilen kadın antrenör viral oldu Şenol Güneş'e benzetilen kadın antrenör viral oldu

11:56
Türkiye’nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba
Türkiye'nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba
11:50
Başkan açıkladı Osimhen’in sözleşmesinde o madde yokmuş
Başkan açıkladı! Osimhen'in sözleşmesinde o madde yokmuş
11:23
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı’na İHA saldırısı
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı
11:06
Avrupa’da uykular kaçtı Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu
Avrupa'da uykular kaçtı! Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu
11:06
EuroLeague’den Fenerbahçe Beko’ya şok ceza
EuroLeague'den Fenerbahçe Beko'ya şok ceza
10:55
Eşel mobile rağmen akaryakıta çifte zam İşte yeni fiyatlar
Eşel mobile rağmen akaryakıta çifte zam! İşte yeni fiyatlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 12:35:38. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail'in Lübnan'daki Hava Saldırısı: 2 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.