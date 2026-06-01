İsrail'in Lübnan'daki İşgali Kınandı
İsrail'in Lübnan'daki İşgali Kınandı

01.06.2026 16:26
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'daki işgalini en güçlü biçimde kınayarak uluslararası adım çağrısı yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'daki işgalini genişletmesini en güçlü biçimde kınadı.

Bakanlık, İsrail'in Lübnan'daki işgalini genişletmesi hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail'in Lübnan'daki işgalini genişletmesini en güçlü biçimde kınıyoruz. (Binyamin) Netanyahu hükümetinin, Gazze'de yaptığı gibi, Lübnan'da da işgal ettiği yerleri yaşanmaz hale getirerek Lübnanlıları kalıcı göçe zorlamayı amaçladığı görülmektedir. İsrail, izlediği yayılmacı ve saldırgan politikalarla, bölgedeki barış ve istikrar arayışlarını hedef almakta, insani durumu daha da ağırlaştırmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını ve işgalini sonlandırması için başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere, uluslararası toplumun gecikmeksizin somut adımlar atması gerektiği vurgulandı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı yaptığı son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 412 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini söylemişti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
