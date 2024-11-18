İsrail'in Lübnan'daki Saldırıları: 11 Ölü, 48 Yaralı - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'daki Saldırıları: 11 Ölü, 48 Yaralı

İsrail ordusunun Sur kentine düzenlediği saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi yaralandı.

18.11.2024 02:46
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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırılarda 11 kişi öldü, 48 kişi de yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in, Sur kentine yönelik saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in dün Sur'un çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 11 kişinin hayatını kaybettiği, 48 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 3 bin 481 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 896'sı kadın ve çocuk, 210'u sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 481 kişi öldü, 14 bin 786 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ediyor. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, İsrail'in saldırıları sebebiyle Lübnan'da 1 milyon 400 binden fazla kişi yerinden edildi. Lübnan hükümeti ise yerinden edilen kişilerden 600 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'daki Saldırıları: 11 Ölü, 48 Yaralı - Son Dakika

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