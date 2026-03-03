İsrail'in Lübnan İlerleyişi - Son Dakika
İsrail'in Lübnan İlerleyişi

03.03.2026 12:50
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde işgali genişleterek beldelere doğru ilerliyor.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde karadan işgali genişleterek sınır hattındaki bazı belde ve noktalara doğru ilerlemeye başladığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail birliklerinin yoğun saldırılarla hedef aldığı Lübnan'ın güneyindeki işgalini genişletip bazı beldelere ilerlediğini belirtti.

2 Mart'ta Lübnan'a saldırılar başlatan İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki onlarca köy ve beldeye saldırı tehdidinde bulunarak, bölge sakinlerinden evlerini terk etmelerini istemişti.

Öte yandan İsrail, son dönemde Hizbullah ile artan gerilimi bahane göstererek Lübnan'ın güneyinde kara işgalini genişletme kararı aldığını duyurmuştu.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutuyor.

Kaynak: AA

