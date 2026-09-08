İsrail\'in Lübnan\'ın güneyine hava saldırısında 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

BEYRUT, 8 Eylül (Xinhua) -- İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 1 kişi hayatını kaybederken, en az 10 kişi de yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı pazartesi günü yaptığı açıklamada, saldırılarda Cezzine ilçesine bağlı El-Reyhan kasabasında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, Nebatiye kentinin El-Maslah mahallesinde ise 2'si çocuk ve 3'ü kadın olmak üzere 9 kişinin yaralandığını belirtti.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı, İsrail savaş uçaklarının 15 dakikadan kısa bir süre içinde Nebatiye el-Fevka'ya iki saldırı daha gerçekleştirdiğini ve Mansuri kasabasını hedef aldığını bildirdi.

Bakanlık, 2 Mart ile 7 Eylül tarihleri arasında İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 4.381'e ulaştığını söyledi.

Lübnan ile İsrail arasında haziran sonlarında imzalanan çerçeve anlaşmasına rağmen iki ülke sınırında gerginlik devam ediyor. İsrail, saldırılarının Hizbullah tehditlerini ortadan kaldırmayı amaçladığını belirtiyor.