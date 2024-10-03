İsrail'in Lübnan Saldırıları: 2 Asker Öldü - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan Saldırıları: 2 Asker Öldü

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 2 asker öldü, 1 asker yaralandı. Ölü sayısı 4'e yükseldi.

03.10.2024 17:46
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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda iki Lübnan askerinin öldüğü, birinin de yaralandığı açıklandı.

Lübnan Silahlı Kuvvetlerinin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda Taybe beldesinde Lübnan Kızılhaçı ile çalışan bir askerin öldüğü, birinin de yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Bint Cibeyl bölgesinde Lübnan ordusuna ait bir merkezi hedef alması sonucu da bir askerin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Lübnan askerlerinin Bint Cibeyl'de açılan ateşe karşılık verdiği bildirildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan sınırında devam eden çatışmalarda ölen Lübnan askerlerinin sayısı 4'e yükseldi.

İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 1374 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1374 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan Saldırıları: 2 Asker Öldü - Son Dakika

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