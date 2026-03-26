İsrail'in Lübnan Saldırıları: 5 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
İsrail'in Lübnan Saldırıları: 5 Kişi Hayatını Kaybetti

26.03.2026 14:19
İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 5 kişi yaşamını yitirirken, toplam ölü sayısı 1094'e ulaştı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırıları sürdürüyor.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Bint Cubeyl kentinin Saff el-Heva bölgesine düzenlediği saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Kefr Rumman beldesinin Maakil Mahallesinde bir binayı bombalaması sonucu yerle bir olan binada 2 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan'ın Sur kentine bağlı Cebel Batım ve Mecdel Zun beldeleri de İsrail saldırılarının hedefi oldu.

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, en son yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1094 kişinin hayatını kaybettiği bildirmişti.

Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid de İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Bu nasıl sorumsuzluk? BİM'in sattığı makarnanın içinden çıkana bakın
Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun gizli hesabı ortaya çıktı iddiası: Lanet olası pisliksiniz
Hamaney'in ölümünü dans ederek kutlamıştı, aldığı haberle yıkıldı
Trump: ABD'nin NATO'ya hiçbir ihtiyacı yok, İran konusunda herhangi bir yardımları olmadı
Öğrenci affının detaylarına Haberler.com ulaştı! İşte şartlar
Savaş devam ederken İran'dan tartışma yaratan karar! Yaş 12'ye düşürüldü
