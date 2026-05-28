İsrail'in Lübnan Saldırıları Devam Ediyor
İsrail'in Lübnan Saldırıları Devam Ediyor

28.05.2026 13:34
İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen gece saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e çıktı.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in gece saatlerinde Sayda kentindeki bir binayı hedef aldığı saldırıda 2'si kadın 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 5'i çocuk 21 kişinin yaralandığı belirtildi.

Bakanlığın başka bir açıklamasında ise Sayda'ya bağlı Adlun beldesinde sabah erken saatlerde bir aracın hedef alındığı hava saldırısında 2'si çocuk 6 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA) Sur kentinde bir motosikleti hedef aldığı saldırıda da 2 kişinin öldüğünü belirtmişti.

Lübnan ordusu ise İsrail'in ateşkese rağmen ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayetine düzenlediği hava saldırısında bir askerinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 269 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini söylemişti.

Kaynak: AA

