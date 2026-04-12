İsrail'in Lübnan Saldırıları: Ölü Sayısı 2,055 - Son Dakika
İsrail'in Lübnan Saldırıları: Ölü Sayısı 2,055

12.04.2026 18:50
İsrail'in 2 Mart'tan bu yana süren saldırılarında ölü sayısı 2,055'e, yaralı sayısı ise 6,588'e ulaştı.

İsrail'in Lübnan'a 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 35 artarak 2 bin 55'e yükseldi.

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırıları sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in ülkeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 55'e, yaralı sayısı 6 bin 588'e çıktı.

Hayatını kaybedenlerin 165'inin çocuk, 252'sinin kadın olduğu belirtildi.

İsrail'in saldırılarında 87 sağlık çalışanının öldüğü, 190 sağlık çalışanının yaralandığı kaydedildi.

İsrail saldırıları nedeniyle 6 hastanenin hizmet dışı kaldığı, 90 ambulansın da kullanılamaz hale geldiği aktarıldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 2 bin 20 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İsrail'in Lübnan'a saldırısı

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan Saldırıları: Ölü Sayısı 2,055 - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: İsrail'in Lübnan Saldırıları: Ölü Sayısı 2,055 - Son Dakika
