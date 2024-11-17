İsrail'in Lübnan Saldırıları Sürediyor - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan Saldırıları Sürediyor

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında 2 asker hayatını kaybetti, toplam 14 Lübnan askeri öldü.

17.11.2024 19:46
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İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 2 Lübnan askeri hayatını kaybetti.

Lübnan ordusundan yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu, Nebatiye'ye bağlı Hasbaya bölgesinde bir karakolu hava saldırısıyla doğrudan hedef aldı.

Saldırıda 2 Lübnan askeri hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının başladığı 8 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden Lübnan askerleri sayısı 14'e yükseldi.

İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 3 bin 452 kişi öldü.

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 889'u kadın ve çocuk, 208'i sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 452 öldü, 14 bin 664 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ediyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre, İsrail'in saldırıları sebebiyle Lübnan'da 1 milyon 400 binden fazla kişi yerinden edildi. Lübnan hükümeti ise yerinden edilen kişilerden 600 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

Kaynak: AA

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