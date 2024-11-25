İsrail'in Lübnan Saldırılarında 14 Ölü - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan Saldırılarında 14 Ölü

İsrail ordusunun Lübnan'ın Sur kentindeki saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti.

25.11.2024 17:46
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İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinin çeşitli bölgelerinde düzenlediği saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Bas ve Ain Baal bölgelerine düzenlediği saldırıların bilançosuna ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Sur'daki Bas yoluna düzenlenen saldırı sonucunda 6 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin kimlik tespiti için DNA testi yapılacağı aktarıldı.

İsrail'in Ayn Baal bölgesine düzenlediği saldırıda ise 1'i ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA ise Sur'un Mareke bölgesine düzenlenen saldırıda, 8 kişinin hayatını kaybettiğini 1'i ağır 4 kişinin de yaralandığını bildirdi.

???İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 3 bin 754 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 926'sı kadın ve çocuk, 220'si sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 754 kişi öldü, 15 bin 626 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ediyor. Lübnan hükümetinin açıkladığı verilere göre, ülke genelinde İsrail saldırıları nedeniyle 1,9 milyona yakın kişi yerinden edildi. Bunların 624 binden fazlası Suriye'ye göç etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan Saldırılarında 14 Ölü - Son Dakika

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