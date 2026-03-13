İsrail'in Lübnan Saldırılarında 4 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki beldelere yönelik sürdürdüğü saldırılarda 2'si çocuk, 2'si sağlık çalışanı olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar devam ediyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları akşam saatlerinden itibaren güneydeki Bint Cubel ilçesi ile Suvana, Deyr Kanun Ras Ayn, Yukarı Nebatiye, Gaziyye ve Doğu Zavtar beldelerini hedef aldı.

Suvadaki saldırıda iki sağlık çalışanının hayatını kaybettiği belirtildi. Gaziyye'deki saldırıda ise 2 çocuğun yaşamını yitirdiği ifade edildi.

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 86 artarak 773'e, yaralı sayısının ise 1993'e yükseldiğini açıklamıştı.