İsrail\'in Lübnan Saldırısı: 5 Ölü

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- İsrail Lübnan'ın güneyini vurdu: 5 ölü, 33 yaralı

BEYRUT - İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Harat Saida bölgesine düzenlediği saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi de yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 787'ye, yaralıların sayısının ise 12 bin 772'ye yükseldiğini ifade etti.