İsrail'in Madleen Gemisine Saldırısı Kınandı

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve içinde Türk vatandaşlarının da bulunduğu Madleen yelkenlisine, uluslararası sularda seyrettiği esnada, müdahalede bulunmasını, "uluslararası hukukun açık bir ihlali" olarak niteledi. Açıklamada, "Netanyahu hükümetinin, seyrüsefer serbestisini ve deniz güvenliğini de tehdit eden bu menfur saldırısı, İsrail'in bir terör devleti olduğunu bir kez daha ispatlamıştır" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için Sicilya'dan yola çıkan "Madleen" yelkenlisine İsrail'in müdahalede bulunmasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve içinde Türk vatandaşlarının da bulunduğu Madleen yelkenlisine uluslararası sularda yol alırken İsrail tarafından müdahalede bulunulmasını, "uluslararası hukukun açık bir ihlali" olarak nitelendirildi. Açıklamada, şunları kaydedildi:

"Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve içinde vatandaşlarımızın da bulunduğu 'Madleen' adlı gemiye uluslararası sularda seyrettiği esnada İsrail güçlerince müdahalede bulunulması, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Netanyahu hükümetinin, seyrüsefer serbestisini ve deniz güvenliğini de tehdit eden bu menfur saldırısı, İsrail'in bir terör devleti olduğunu bir kez daha ispatlamıştır. Gazze'de açlığı bir silah olarak kullanan ve insani yardımların ulaştırılmasını engelleyen İsrail'in soykırım politikalarına karşı uluslararası toplumun haklı tepkisi devam edecektir. İsrail'in saldırgan ve hukuk tanımaz tutumu, insanlık değerlerine sahip çıkan sesleri susturamayacaktır."