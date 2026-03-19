İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatması İstanbul'da protesto edildi

Fatih'te bir araya gelen sivil toplum kuruluşları (STK), İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasını protesto etti.

Fatih Camisi'nin avlusunda bir araya gelen İHH, Özgür-Der, Filistin'e Destek Platformu ve İslami Dayanışma Platformu üyeleri, "Aksa'ya sahip çık" ve "Katil İsrail Mescid-i Aksa'dan elini çek. İran'dan, Lübnan'dan, Orta Doğu'dan defol" yazılı pankartlar açtı.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup, sık sık tekbir getirerek, "Aksa'ya selam direnişe devam", "Katil İsrail işbirlikçi ABD" ve "Siyonist katiller hesap verecek" şeklinde slogan attı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Genç İHH Başkanı Mücahit Çankaya, İslam dünyasının kalbinin kanadığını ifade ederek, "İlk kıblemize zincirler vuruluyor ve modern dünya, tarihin en büyük inanç ve yaşam hakkı ihlaline, küresel bir şantaj sarmalının gölgesinde seyirci kalıyor." dedi.

İbadethanelerin, savaşın en kanlı anında bile dokunulmazlığı bulunan mukaddes mekanlar olduğunu belirten Çankaya, şunları kaydetti:

"İşgalci İsrail rejimi, tam 18 gündür Mescid-i Aksa'nın kapılarını asıl sahibi olan Müslümanlara tamamen kapatmış durumdadır. Kudüs Valiliği ve Filistinli yetkililerin de vurguladığı üzere, bu denli uzun süreli ve kapsamlı bir kapatma dalgası 1967'den bu yana ilk kez yaşanmakta ve son derece tehlikeli bir emsal teşkil etmektedir. Ramazan ayının bu en yoğun, maneviyatın en zirve yaptığı günlerde Mescid-i Aksa'nın kapılarına kilit vurulması, namaz kılanların darp edilmesi ve Harem-i Şerif'in postallarla çiğnenmesi, sadece Müslümanlara değil, tüm insanlığın ortak hukuki ve ahlaki değerlerine karşı girişilmiş bir terör eylemidir. İbadeti yasaklayarak bir halkın ruhunu hapsetmeye çalışan bu girişim, insanlık tarihinin kara sayfalarına bir utanç vesikası olarak geçecektir."

Çankaya, Kudüs'te ibadet hakkını gasp eden el ile Gazze'de çocukların üzerine tonlarca bomba yağdıran elin, aynı kirli merkezden komuta edildiğini dile getirdi.

Gazze'de katliamların artık hiçbir sınır, kural ve insani değer tanımadığını ifade eden Çankaya, şehit sayısının 72 bini aştığını, şehirlerin devasa birer enkaz yığınına ve çocuk mezarlığına dönüştürüldüğünü belirtti.

Çankaya, Gazze direnişinin sadece bir toprak parçasının değil, insanlık onurunun son kalesi olduğunu dile getirerek, "Zulüm çemberi sadece Filistin topraklarıyla sınırlı kalmamakta, tüm coğrafyamızı bir ateş çemberine almaktadır. ABD ile İsrail'in şubat ayında başlattığı ve İran topraklarını hedef alan doğrudan hava saldırıları, bölgeyi geri dönülemez bir felaketin eşiğine sürüklemiştir." diye konuştu.

"Mescid-i Aksa'nın kapılarını derhal ve kayıtsız şartsız açın" diyen Çankaya, kirli dosyaların, şantaj ağlarının ve gizli ajandaların bedelinin masum Filistin halkına ve İslam coğrafyasına ödetilmesine izin vermeyeceklerini ifade etti."