İsrail'in Misafir Yatta'daki Tahribatı

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Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın El-Halil kentinin güneyindeki Misafir Yatta bölgesinde arazileri buldozerle kazarak tahrip ediyor.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Misafir Yatta'ya bağlı Umm el-Hayr köyündeki vatandaşların evlerinin yakınında buldozerle yıkım gerçekleştiriyor.

Haberde, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yolları kazarak ve çevrede tahribata yol açarak Filistinlilere ait daha fazla toprağı gasbetmeyi amaçladıkları belirtildi.

Filistin resmi verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler 2024 yılında Batı Şeria'da Filistinlilere ve mülklerine yönelik 2 bin 971 ihlal gerçekleştirdi. Bu ihlaller sonucunda 10 Filistinli öldü ve 14 bin'den fazla ağaç yok edildi.

Resmi rakamlara göre, 2024 sonu itibariyle Batı Şeria'da yasadışı olarak yaşayan İsrailli yerleşimcilerin sayısı yaklaşık 770 bine ulaştı. Ayrıca, 7 Ekim 2023'te başlayan Gazze saldırıları sonrasında Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları sonucu 900 kişiden fazla insan hayatını kaybetti.