İsrail'in Müdahalesi: İstanbul'da Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'in Müdahalesi: İstanbul'da Soruşturma Başlatıldı

22.05.2026 13:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da 406 aktivist için başlatılan soruşturmada, 222 kişiye doktor raporu düzenlendi.

Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail donanmasının uluslararası sularda gerçekleştirdiği müdahaleye ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, İstanbul'a getirilen 406 aktivisten 222'si için doktor raporu düzenlenirken, 167 kişinin ise mağdur sıfatıyla ifadesi alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve İsrail donanması tarafından uluslararası sularda durdurulan filoya ilişkin Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi kapsamındaki düzenlemeler çerçevesinde 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'ulaşım araçlarının kaçırılması ve alıkonulması', 'nitelikli yağma', 'mala zarar verme' ve 'eziyet' suçlarından soruşturma yürütülüyor.

16 YABANCI AKTİVİST ÜLKELERİNE GEÇTİ

18 Mayıs'ta İsrail tarafından uluslararası sularda alıkonulan, aralarında 80 Türk vatandaşının da bulunduğu 41 farklı ülke vatandaşı toplam 422 aktivist, 21 Mayıs'ta İsrail'in Ramon Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na getirildi. Toplam 406 kişinin Türkiye'ye giriş işlemleri tamamlanırken, 15 İtalya ve 1 İspanya vatandaşı transit olarak ülkelerine geçti.

167 MAĞDURUN İFADELERİ ALINDI

İstanbul Havalimanı'na iniş yapan 406 yolcudan 53'ü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne götürülürken, 353 kişi ise Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na sevk edildi. Adli Tıp Kurumu'nda 222 kişi için doktor raporu düzenlenirken, 167 kişinin mağdur sıfatıyla ifadeleri alındı. Hastaneye kaldırılan 9 kişinin ise yatış işlemlerinin yapıldığı, işlemleri tamamlananların daha sonra taburcu edildiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Politika, Güvenlik, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Müdahalesi: İstanbul'da Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehri ayağa kaldırdılar Art arda ihbarlar geldi, ters kelepçeyle gözaltına alındılar Şehri ayağa kaldırdılar! Art arda ihbarlar geldi, ters kelepçeyle gözaltına alındılar
Aziz Yıldırım’ın merakla beklenen Aykut Kocaman kararı belli oldu Aziz Yıldırım'ın merakla beklenen Aykut Kocaman kararı belli oldu
Özkan Yalım telefonunu teslim etti, mesajlar ortaya çıktı Özkan Yalım telefonunu teslim etti, mesajlar ortaya çıktı
İBB’ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişiye tahliye İşte o isimler İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişiye tahliye! İşte o isimler
Hatay’daki sel felaketinde can kaybı 3’e yükseldi Hatay'daki sel felaketinde can kaybı 3'e yükseldi
Leroy Sane’nin beklediği haber en sonunda geldi Leroy Sane'nin beklediği haber en sonunda geldi
Kadir İnanır entübe edildi Kadir İnanır entübe edildi
Devlet hastanesinde çalışan temizlik görevlisinin maaşı Müge Anlı’yı şoke etti Devlet hastanesinde çalışan temizlik görevlisinin maaşı Müge Anlı'yı şoke etti

12:57
Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum
Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum
12:45
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
12:36
CHP Genel Merkezi’ne giden Saadet Partili vatandaşın videosu olay oldu
CHP Genel Merkezi'ne giden Saadet Partili vatandaşın videosu olay oldu
11:27
Kılıçdaroğlu, CHP’nin 3 avukatını azletti
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti
11:27
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı
11:21
Öğrencilere ne olacak YÖK’ten kapatılan Bilgi Üniversitesi’yle ilgili açıklama
Öğrencilere ne olacak? YÖK'ten kapatılan Bilgi Üniversitesi'yle ilgili açıklama
10:59
Bayramda yola çıkacaklar dikkat 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek
Bayramda yola çıkacaklar dikkat! 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek
10:49
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu “mutlak butlan“ gündemiyle toplandı
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu "mutlak butlan" gündemiyle toplandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 13:41:38. #.0.4#
SON DAKİKA: İsrail'in Müdahalesi: İstanbul'da Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.