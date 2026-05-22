İsrail'in Müdahalesi: İstanbul'da Soruşturma Başlatıldı

Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail donanmasının uluslararası sularda gerçekleştirdiği müdahaleye ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, İstanbul'a getirilen 406 aktivisten 222'si için doktor raporu düzenlenirken, 167 kişinin ise mağdur sıfatıyla ifadesi alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve İsrail donanması tarafından uluslararası sularda durdurulan filoya ilişkin Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi kapsamındaki düzenlemeler çerçevesinde 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'ulaşım araçlarının kaçırılması ve alıkonulması', 'nitelikli yağma', 'mala zarar verme' ve 'eziyet' suçlarından soruşturma yürütülüyor.

16 YABANCI AKTİVİST ÜLKELERİNE GEÇTİ

18 Mayıs'ta İsrail tarafından uluslararası sularda alıkonulan, aralarında 80 Türk vatandaşının da bulunduğu 41 farklı ülke vatandaşı toplam 422 aktivist, 21 Mayıs'ta İsrail'in Ramon Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na getirildi. Toplam 406 kişinin Türkiye'ye giriş işlemleri tamamlanırken, 15 İtalya ve 1 İspanya vatandaşı transit olarak ülkelerine geçti.

167 MAĞDURUN İFADELERİ ALINDI

İstanbul Havalimanı'na iniş yapan 406 yolcudan 53'ü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne götürülürken, 353 kişi ise Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na sevk edildi. Adli Tıp Kurumu'nda 222 kişi için doktor raporu düzenlenirken, 167 kişinin mağdur sıfatıyla ifadeleri alındı. Hastaneye kaldırılan 9 kişinin ise yatış işlemlerinin yapıldığı, işlemleri tamamlananların daha sonra taburcu edildiği öğrenildi.