İsrail'in Nebatiye saldırısında Gandur Hastanesi tamamen yıkıldı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye el-Fevka beldesine düzenlediği hava saldırılarında Gandur Hastanesini tamamen yıktı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun bu sabah düzenlediği saldırılarda Gandur Hastanesinin tamamen yıkıldığı belirtildi.

Açıklamada, sağlık tesislerinin hedef alınmasının uluslararası insancıl hukuk kapsamında sağlık kuruluşlarına tanınan korumanın ihlali olduğu ve İsrail'in Lübnan'a yönelik devam eden saldırılarının sağlık sektöründeki kayıpları daha da artırdığı ifade edildi.

Hastanenin, İsrail'in Nebatiye ve çevresine yönelik saldırılarının yoğunlaşması nedeniyle yaklaşık 2 ay önce hizmet dışı kaldığı aktarıldı.

Gandur Hastanesinin önceki çatışma dönemlerinde önemli bir rol üstlendiği, bölge halkına sağlık hizmeti sunduğu ve uzun süre yerinden edilenler için barınma merkezi olarak kullanıldığı kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında, 2 Mart 2026'dan bu yana İsrail'in hava saldırılarında ülkedeki 17 hastanenin zarar gördüğü, Lübnan'ın güneyindeki 3 hastanenin ise hizmet dışı kaldığı bildirildi.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, işgalde yer alan İsrail birliklerine Hizbullah tarafından iki patlayıcı yüklü insansız hava aracı (İHA) fırlatıldığı gerekçesiyle Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenlendiği ileri sürüldü.

Açıklamada, saldırılarda silah depolarının, Hizbullah mensuplarının yanı sıra faal olmayan bir hastanenin hedef alındığı belirtildi???????. Hastanenin Hizbullah tarafından komuta ve kontrol merkezi olarak kullanıldığı iddia edildi???????.

Hizbullah'ın İHA saldırısının Ali Tahir Tepesi bölgesindeki İsrail askerlerine yönelik gerçekleştirildiği öne sürülen açıklamada, saldırıda yaralanan olmadığı savunuldu.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyindeki birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı. Ancak İsrail ordusu, ateşkese rağmen çeşitli gerekçelerle ülkeye yönelik saldırılarını sürdürüyor.