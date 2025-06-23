İsrail'in Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki Yıkımları Sürüyor - Son Dakika
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İsrail'in Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki Yıkımları Sürüyor

23.06.2025 16:47
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İsrail ordusu, 127 gündür devam eden saldırılarda 500 evi yıkarak Filistinli aileleri evsiz bıraktı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde yer alan Nur Şems Mülteci Kampı'nda sürdürdüğü saldırılar kapsamında Filistinlilere ait evleri yıkmaya devam ediyor.

İsrail askerleri, sahadaki gerginliğin giderek arttığı Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki saldırılarını 127 gündür sürdürüyor.

Nur Şems Mülteci Kampı'ndan araştırmacı-yazar ve aktivist Süleyman ez-Zuheyri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin, kampın coğrafi ve demografik yapısını değiştirmek için günlerdir çok sayıda evi yıktığını söyledi.

"İsrail kampa saldırılara başladığı günden bu yana yaklaşık 500 evi yıktı"

Zuheyri, "İsrail kampa saldırılara başladığı günden bu yana yaklaşık 500 evi yıktı. Yıkılan her bir bina en az 5 daireden oluşuyor. Yani yüzlerce aile evsiz kaldı. İşgal güçleri, 'güvenlik nedeniyle sokakları açmaya çalıştığını' iddia ediyor ancak gerçekte kampın sembollerini, Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkını ve Nekbe'ye olan tanıklıkları ortadan kaldırmaya çalışıyor." dedi.

İsrail ordusu Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti ve çevresinde 21 Ocak'ta başlattığı saldırıları daha sonra Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarına doğru genişletmişti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, bu yıkımların, İsrail'in geçen mayıs ayında duyurduğu 106 binayı kapsayan bir planın parçası olduğunu bildirdi.

Plan, Tulkerim Mülteci Kampı'nda 58 ve Nur Şems Mülteci Kampı'nda 48 binanın "yol açma" ve "bölgenin coğrafi yapısını değiştirme" iddiasıyla yıkılmasını öngörüyor.

Resmi verilere göre, İsrail'in saldırıları nedeniyle Cenin ve Nur Şems mülteci kamplarından 5 binden fazla aile, yani yaklaşık 25 bin kişi yerinden edildi. En az 400 ev tamamen yıkıldı, 2 bin 573 ev de kısmen hasar gördü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki Yıkımları Sürüyor - Son Dakika

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