İsrail'in Nusayrat katliamı sonrasında hayat mücadelesi veren Gazzeli çocuk can verdi - Son Dakika
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İsrail'in Nusayrat katliamı sonrasında hayat mücadelesi veren Gazzeli çocuk can verdi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na 8 Haziran'da düzenlediği ve 274 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıda aldığı ağır yara sonrası öldü sanılarak defin için hazırlanırken yaşam belirtisi gösteren ve tedavi altına alınan 5 yaşındaki Tevfik Ebu...

13.06.2024 23:44
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na 8 Haziran'da düzenlediği ve 274 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıda aldığı ağır yara sonrası öldü sanılarak defin için hazırlanırken yaşam belirtisi gösteren ve tedavi altına alınan 5 yaşındaki Tevfik Ebu Yusuf hayatını kaybetti.

Daha önce İsrail'in Nusayrat pazarını bombalaması sırasında iki kızlarını, geçen yıl da abluka nedeniyle uygun tedavi göremeyen kanser hastası oğullarını kaybeden Filistinli ailenin hayatta kalan tek çocuğu Tevfik, beş gün önce yaşanan katliamda ağır yaralanarak Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

Müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtilen Tevfik'in ailesine durum bildirildi.

Oğlunu kefenlenmesi ve defin işlemleri için hastanenin morguna taşıyan ve cesetler arasında yer ararken bir anda Tevfik'in elinin hareket ettiğini farkeden Filistinli baba, hemen doktorlara durumu bildirdi.

Doktorların müdahalesi sonrası yeniden hayata dönen ve Han Yunus'taki Avrupa Hastanesi'nin yoğun bakım servisine alınan minik Tevfik, tüm müdahalelere rağmen son nefesini verdi.

"Nusayrat katliamı"

İsrail ordusunun 8 Haziran'da Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ve çeşitli bölgelere eş zamanlı kara, hava ve denizden yoğun şekilde düzenlediği saldırılarda 64'ü çocuk, 57'si kadın 274 Filistinli öldü, 153'ü çocuk, 161'i kadın 698 Filistinli yaralandı.

Hamas ise İsrail ordusunun, 4 İsrailli esiri kurtardığı söz konusu "operasyonda" biri ABD vatandaşı 3 İsrailli esiri öldürdüğünü açıkladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Nusayrat katliamı sonrasında hayat mücadelesi veren Gazzeli çocuk can verdi - Son Dakika

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