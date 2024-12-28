İsrail'in Ramallah'ta Filistinli Çiftçilere Saldırısı

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Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'daki Ramallah kentinde 3 Filistinli çiftçiyi yaraladığı bildirildi.

Haaretz gazetesinin haberinde, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin Ramallah kentinin Silvad köyüne saldırı düzenlediği belirtildi.

Söz konusu İsraillilerin Silvad köyü arazisi üzerine inşa edilen "kaçak yerleşim biriminden" oldukları aktarıldı.

Haaretz'e konuşan bir güvenlik yetkilisi ise Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin söz konusu 3 çiftçinin kendilerine taş attıklarını öne sürdüğünü ancak saldırının Filistinlilerin mülkiyetinde olan bir arazide gerçekleştiğini vurguladı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.