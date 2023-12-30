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İsrail'in Refah'a saldırısında enkaz altında kalan bebek canlı olarak çıkarıldı - Son Dakika
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İsrail'in Refah'a saldırısında enkaz altında kalan bebek canlı olarak çıkarıldı

İsrail'in Gazze Şeridi'nin Refah kentine gerçekleştirdiği saldırıda enkaz altında kalan bir bebek canlı olarak kurtarıldı. Görüntülerde, kurtarma ekiplerinin bebeği enkazdan çıkardığı görüldü. Bebeğin annesi ve bir kardeşi saldırıda hayatını kaybederken, babası ve bir kardeşi ise hayatta kaldı.

İsrail\'in Refah\'a saldırısında enkaz altında kalan bebek canlı olarak çıkarıldı
30.12.2023 - 23:43,
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- İsrail'in Refah'a saldırısında enkaz altında kalan bebek canlı olarak çıkarıldı

REFAH - İsrail'in 28 Aralık'ta Gazze Şeridi'nin Refah kentine gerçekleştirdiği ve 20 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda enkaz altında kalan bir bebeğe canlı olarak ulaşıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine 2 gün önce gerçekleştirdiği saldırıda bir bebeğin canlı olarak enkazdan çıkarıldığı anların görüntüleri paylaşıldı. Yerel medyada paylaşılan görüntülerde, kurtarma ekiplerinin 'Meryem Ebu Akel' adlı bebeği moloz yığınlarının arasında canlı olarak çıkardığı görüldü. Bebeğin hastaneye kaldırıldığı, saldırıda annesi ile bir kardeşini kaybettiği, babası ve bir kardeşinin ise hayatta kaldığı öğrenildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'na göre 28 Aralık'ta gerçekleştirilen hava saldırısında 20 kişi hayatını kaybederken, 55 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: İHA
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