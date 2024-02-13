Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı İsrail\'e evlerine dönme çağrısı yaptı

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Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed ed-Dik, İsrail'in, sivillerin korunmasına yönelik hiçbir adım atmadan Gazze Şeridi'nin güneyinde, yaklaşık 1,4 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Refah kentine yönelik saldırı planına işaret ederek, yerinden edilen Gazze halkının evlerine dönmesine izin verilmesini istedi.

Bakan Yardımcısı Dik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in 4 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde sivillerin korunmasına yönelik talebini yineledi.

Filistin yönetiminin yerinden edilen Filistinlilerin evlerine dönmesi için izin verilmesi çağrısını tekrarlayan Dik, şunları kaydetti:

"Bölge halkının, Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerinde yıkılmış olsa bile yerlerinden edildikleri evlerine dönmeleri için güvenliğin sağlanması gerekiyor. İsrail, Refah kentine kara saldırısı düzenlemeye kararlı. Biz vatandaşlara ve yerinden edilenlere korunma sağlanmasını talep ediyoruz. Sivillerin korunmasına yönelik herhangi bir önlem almayan İsrail, Refah'a yönelik saldırılarını tırmandırıyor. Saldırıların sürdürülmesi neticesinde ölü ve yaralıların sayısının arttığını gözlemliyoruz. Birkaç İsrailli yetkilinin sivillere koruma sağlama planından bahsettiğini duyduk ancak sahada hiçbir şey değişmedi."

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki de Gazze Şeridi'nde yaşanan "soykırım savaşının" son derece tehlikeli olduğunu, sivillerin korunması ve onlar için güvenli geçiş sağlanması çağrısı yapmıştı.

?İsrail'in Refah bölgesine saldırı planı

Gazze'ye saldırı ve işgalinde on binlerce Filistinliyi öldüren İsrail, bölgenin kuzey ve orta kesimlerindeki nüfusun büyük bölümünü Mısır sınırındaki Refah kentine yığılmaya zorladı.

İsrail saldırılar boyunca kuzeydekiler için "güvenli bölge" ilan ettiği güney bölgesini ise şimdi aynı şekilde karadan işgal etmek ve nüfusu buradan zorla çıkarmak istiyor.

Refah'ta 1 milyon 400 bin civarında sivilin sıkıştığı tahmin ediliyor.

Uluslararası toplum İsrail'i Refah'a yönelik kapsamlı bir saldırının yeni ve büyük bir trajediye sebep olacağı konusunda uyarıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 473 Filistinli öldürüldü, 68 bin 146 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.