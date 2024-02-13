Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı İsrail\'e evlerine dönme çağrısı yaptı

Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed ed-Dik, İsrail'in, sivillerin korunmasına yönelik hiçbir adım atmadan Gazze Şeridi'nin güneyinde, yaklaşık 1,4 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Refah kentine yönelik saldırı planına işaret ederek, yerinden edilen Gazze halkının evlerine dönmesine izin verilmesini istedi.
Bakan Yardımcısı Dik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in 4 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde sivillerin korunmasına yönelik talebini yineledi.
Filistin yönetiminin yerinden edilen Filistinlilerin evlerine dönmesi için izin verilmesi çağrısını tekrarlayan Dik, şunları kaydetti:
"Bölge halkının, Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerinde yıkılmış olsa bile yerlerinden edildikleri evlerine dönmeleri için güvenliğin sağlanması gerekiyor. İsrail, Refah kentine kara saldırısı düzenlemeye kararlı. Biz vatandaşlara ve yerinden edilenlere korunma sağlanmasını talep ediyoruz. Sivillerin korunmasına yönelik herhangi bir önlem almayan İsrail, Refah'a yönelik saldırılarını tırmandırıyor. Saldırıların sürdürülmesi neticesinde ölü ve yaralıların sayısının arttığını gözlemliyoruz. Birkaç İsrailli yetkilinin sivillere koruma sağlama planından bahsettiğini duyduk ancak sahada hiçbir şey değişmedi."
Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki de Gazze Şeridi'nde yaşanan "soykırım savaşının" son derece tehlikeli olduğunu, sivillerin korunması ve onlar için güvenli geçiş sağlanması çağrısı yapmıştı.
?İsrail'in Refah bölgesine saldırı planı
Gazze'ye saldırı ve işgalinde on binlerce Filistinliyi öldüren İsrail, bölgenin kuzey ve orta kesimlerindeki nüfusun büyük bölümünü Mısır sınırındaki Refah kentine yığılmaya zorladı.
İsrail saldırılar boyunca kuzeydekiler için "güvenli bölge" ilan ettiği güney bölgesini ise şimdi aynı şekilde karadan işgal etmek ve nüfusu buradan zorla çıkarmak istiyor.
Refah'ta 1 milyon 400 bin civarında sivilin sıkıştığı tahmin ediliyor.
Uluslararası toplum İsrail'i Refah'a yönelik kapsamlı bir saldırının yeni ve büyük bir trajediye sebep olacağı konusunda uyarıyor.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 473 Filistinli öldürüldü, 68 bin 146 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
Milli Savunma Bakanlığı, personel ve malzeme sevki esnasında yaşanan araç kazası sonucu yaralanan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Erzincan'da çok sayıda işçinin göçük altında kaldığı maden sahasındaki toprak kayması ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Özdağ, ''Sabah vardiyasının başında 6 işçi topraktaki çatlağı görüp 'Burada çalışmayız' demiş. Ve alanı terk etmiş. Bu 6 kişi bu şekilde kurtulmuş'' dedi.
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Tasarımcı, organizatör, sanatçı menajeri, Best Model of Turkey ve Film-San Vakfı Kurucu Başkanı Erkan Özerman 86 yaşında hayatını kaybetti. Özerman'ın vefatı sonrası geçmiş senelerdeki bir röportajında, "Teşvikiye Camii'nde herhangi bir tören yapmayın istemiyorum. Törensiz yolcu edin dedim. Öldükten sonra beni yaksınlar." ifadeleri akıllara geldi.
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Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması felaketinin ardından siyanür ve kimyasal malzemelerin Fırat Nehri'ne sızacağı endişesi oluştu. Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarını kapattırdık." ifadelerine yer verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin Vali Hamza Aydoğdu'dan bilgi aldı. Erdoğan, toprak altında kalan 9 işçinin bulunması için devam eden arama kurtarma çalışmalarında tüm imkanların seferber edilmesi talimatını verdi.
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