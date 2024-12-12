İsrail'in Refah'ı Yıkma Planları - Son Dakika
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İsrail'in Refah'ı Yıkma Planları

Refah Belediye Başkanı, İsrail'in kenti yerle bir etme planları olduğunu açıkladı.

12.12.2024 16:47
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Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kenti belediyesi, kentin içinden gelen raporlara göre, İsrail'in Refah'ı tamamen yerle bir ederek yaşanmaz hale getirme planları yaptığını bildirdi.

Refah Belediye Başkanı Ahmed es-Sufi, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Refah kentine girdiği mayıs ayından beri kentin dört bir yanında yerleşim yerleri ve altyapıyı yerle bir eden operasyonlarına devam ettiğini belirtti.

Kentin içinden raporlar ve görsel verilere bakıldığında, İsrail'in yıkım operasyonlarıyla Refah'ı yaşanmaz hale getirmeye çalıştığını gösterdiğinin altını çizen Sufi, İsrail'in ayrıca Refah'a getirdiği şirketlerle binaları tek tek yıktığını ve enkazlarını bilinmeyen yerlere attığını ifade etti.

Sufi, açıklamasında şunları kaydetti:

"Yıkım için şirketlerin bölgeye getirilmesi, İsrail güçlerinin halkını tehcir ettiği Refah kentinde var olan bir planı uyguladığını teyit ediyor. Uluslararası tüm insan hakları kuruluşlarını, Refah'ta işlenen bu suçu durdurmaya davet ediyoruz."

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 835 Filistinli öldü, 106 bin 356 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Refah'ı Yıkma Planları - Son Dakika

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