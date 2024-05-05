İsrail'in Refah kentine düzenlediği saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Refah kentine düzenlediği saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti

İsrail\'in Refah kentine düzenlediği saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırıda, aralarında çocukların da olduğu 6 kişi hayatını kaybetti. Saldırı sonucunda yaralananlar da oldu. Sivil savunma ekipleri enkaz altında kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. İsrail'deki aşırı sağcı liderler ise Hamas'ın elinde tutulan İsrailli esirlerin geri alınması ve ateşkes yerine saldırının devam etmesi gerektiğini savunuyor.

05.05.2024 20:57
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İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırıda, aralarında çocukların da olduğu 6 kişi hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Refah'ın güneyindeki Yebna Mülteci Kampı'nda bir evi hedef aldı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da olduğu 6 kişi hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

Ölü ve yaralıların kentteki Kuveyt Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.

Sivil savunma ekiplerinin enkaz altında kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

İsrail'de koalisyon hükümetinin ortaklarından Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Smotrich başta olmak üzere birçok aşırı sağcı lider, Hamas'ın elinde tuttuğu İsrailli esirleri geri almak ve buna bağlı bir ateşkese imza atmak yerine savaşın devamı ve Refah kentine saldırının bir an önce başlatılması gerektiği yönünde açıklamalar yapıyor.

Smotrich ve Ben-Gvir'in, Gazze Şeridi'ndeki Refah bölgesine karadan işgal olmadığı takdirde hükümetten çekilme tehdidinde bulunduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Refah kentine düzenlediği saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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